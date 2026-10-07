Με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλα Κασσιανίδη, είχε συνάντηση ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση έγινε στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την αμυντική τεχνολογία και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών».

«Η Ελλάδα και η Γαλλία, ως χώρες με ισχυρό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν κοινό συμφέρον και κοινή ευθύνη να συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.