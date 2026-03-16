Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζόναθαν Πάουελ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ήταν οι απειλές ασφαλείας και η γεωπολιτική κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στο Ιράν και την Ουκρανία.

«Ανταλλάξαμε ιδέες για την γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία, καθώς και για τις ευρύτερες απειλές ασφαλείας», υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Tην Τρίτη, ο κ. Δένδιας έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζον Χίλι.