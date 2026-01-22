Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, παρουσία στελεχών και συνεργατών των δύο Υπουργείων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού καμπάνιας ενημέρωσης και ενδυνάμωσης για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», η οποία θα απευθύνεται σε νέες και νέους ηλικίας 15–25 ετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής μαθητών και φοιτητικής κοινότητας, στη διαμόρφωση και την προετοιμασία της καμπάνιας, με στόχο η ενημέρωση να γίνεται «από τους νέους, προς τους νέους», αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον ως βασικό δίαυλο επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χάραξη των επόμενων βημάτων και στον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος, ώστε να αναπτυχθούν ξεκάθαρα και κατανοητά μηνύματα πρόληψης και προστασίας, με σύγχρονα μέσα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, μέσα από τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων.

Όπως ανέφερε η κ. Ράπτη, «η ενημέρωση και ενδυνάμωση γύρω από φαινόμενα που απειλούν την ασφάλεια των νέων ανθρώπων απαιτούν σύγχρονες προσεγγίσεις και ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των νέων. Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελούν βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση μιας καμπάνιας με ξεκάθαρα μηνύματα, που θα μιλά τη γλώσσα των νέων και θα ενισχύει τη γνώση και την προστασία τους»