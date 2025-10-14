«Στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα στον Παλαιστινιακό Λαό, κάτι που εκφράζει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με την υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης, Dr. Varsen Aghabekian Shahin και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα κατά των Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις και εξέφρασε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πως η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, για λύση δύο κρατών με τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε θετικές ειδήσεις για το τέλος της γενοκτονίας και του λιμού στη Γάζα. Δική μας ξεκάθαρη άποψη, είναι ότι βιώσιμες λύσεις ειρήνης και ασφάλειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος, υπογραμμίζοντας πως «χρειαζόμαστε μια τέτοια βιώσιμη λύση, η οποία θα βασίζεται στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ, όπως πάρθηκαν για τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα».

Από την πλευρά της η Παλαιστίνια υπουργός έκανε λόγο «για ευνοϊκή συγκυρία», σημειώνοντας: «Οι καιροί είναι δύσκολοι. Ωστόσο, διακρίνουμε μια ευκαιρία μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε την ειρήνη στην περιοχή και είμαι βέβαιη ότι μαζί μπορούμε να εργαστούμε για την ίδρυση ενός κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αρχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον».

«Να χτίσουμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, ώστε να ζήσουν με ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, όχι μόνο για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά για την ευρύτερη περιοχή και για τον κόσμο γενικότερα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η βουλευτής Δυτικού Τομέα Β΄ Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ Ρένα Δούρου και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Ράνια Σβίγκου.