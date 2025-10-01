Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Με ανακοίνωσή του η γραμματεία Τύπου του υπουργείου αναφέρει:

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας συναντήθηκαν σήμερα με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, κ. Laura Codruta Kövesi, τον επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. MilanJaron, και τον Έλληνα Ευρωπαίο Εισαγγελέα κ. Νικόλαο Πασχάλη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα στα ζητήματα καταπολέμησης των οικονομικών εγκλημάτων που απειλούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα εξετάστηκαν θέματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της να συνεχίσειτη συνδρομή της χώραςστο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που λήφθηκαν για την ενίσχυση και αποδοτική λειτουργία του Γραφείου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, κ. Laura Codruta Kövesi από την πλευρά της, εξέφρασε την ικανοποίηση της για την πρόοδο της συνεργασίας και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιώργο Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση αναθεώρησής του.

Τέλος, ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας κ. Νικόλαος Πασχάλης, δήλωσε τη μεγάλη ικανοποίησή του από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Έδωσε έμφαση στις ανάγκες της λειτουργικής υποστήριξης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυσή της στην απαιτητική αποστολή πάταξης των οικονομικών εγκλημάτων.»