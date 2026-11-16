Τετ α τετ με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ», ανέφερε σε ανάρτησή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με διπλωματικές πηγές να σημειώνουν ότι η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα.

📍Brussels, 16.11.2026 🇬🇷 FM George Gerapetritis met with his 🇹🇷 counterpart @HakanFidan on the sidelines of the #EU Foreign Affairs Council. @GreeceInEU @GreeceInTurkiye @MFATurkiye https://t.co/igBdhP1gmT — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 16, 2026

Στο επίκεντρο το καλώδιο, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και η ναυσιπλοΐα

Σύμφωνα με κύκλους του ελληνικού ΥΠΕΞ, οι δύο υπουργοί εξέτασαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου, δίνοντας έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε ευθέως στον κ. Φιντάν τις πάγιες θέσεις της Αθήνας στα εξής κρίσιμα μέτωπα:

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου: Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών του καλωδίου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, τονίζοντας ότι αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Ασφάλεια και ελευθερία της ναυσιπλοΐας: Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ως προς την αναγκαιότητα διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

«Καμία παρέκκλιση από το Διεθνές Δίκαιο» για τις διασυνδέσεις

Νωρίτερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Γεραπετρίτης είχε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη να προχωρήσουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας–Κύπρου και Ελλάδας–Αιγύπτου (που προωθείται μέσω του έργου GREGY), με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο.

Χαρακτηρίζοντας τη συνδεσιμότητα αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, αναφέρθηκε στις επενδύσεις της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο και στα δύο έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, μια παρέμβαση που καταγράφεται δύο ημέρες έπειτα από την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για την πορεία του καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του στη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ.