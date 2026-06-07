Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ θα έχει αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του προκαθημένου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αθήνα.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ανδρών έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 το μεσημέρι.

Στις 12:50 είναι προγραμματισμένη η επίσημη τελετή υπογραφής ενός εξαιρετικά σημαντικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Πρόκειται για μια τριμερή σύμπραξη, καθώς το σύμφωνο θα συνυπογραφεί ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Αφορά τη συνεργασία των δύο πλευρών για την προστασία, τη διατήρηση και τη συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ενισχύοντας το πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδας με έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ορθοδοξίας και της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπογραφών και των σχετικών δηλώσεων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα παραθέσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Θεοφίλου Γ΄.