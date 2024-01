Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί την Παρασκευή (12/1), στην Αθήνα με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών Ριάντ Αλ Μάλικι.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δυο υπουργών Εξωτερικών, με την πρώτη να πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Η δεύτερη συνάντηση διεξήχθη στη Ραμάλα, κατά την επίσκεψη του Γ. Γεραπετρίτη στην έδρα της Παλαιστινιακή Αρχής, όπου έγινε δεκτός και από τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Στάγεχ.

Greek Foreign Minister George Gerapetritis will meet on Friday in Athens with Palestinian Foreign Minister Riyad Al-Maliki.

This is the third meeting of the two foreign ministers, with the first taking place in September on the sidelines of the UN General Assembly in New York.…

