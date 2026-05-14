Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Faisai bin Farhan Al Saud, είχε σήμερα στην Αθήνα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση αυτή γίνεται εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στο Ιράν που οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, να απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Όπως έγραφε χθες το zougla.gr, η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου μειώθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1990, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν «στραγγάλισε» τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε τον Οργανισμό, ότι η παραγωγή μειώθηκε κατά επιπλέον 651.000 βαρέλια ανά ημέρα, τον Απρίλιο, φτάνοντας τα 6,316 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Το γεγονός αυτό έχει ανεβάσει τις συνολικές απώλειες από τον Φεβρουάριο στο 42%, σηματοδοτώντας το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής από την έναρξη του Πολέμου του Κόλπου πριν από 36 χρόνια, όταν το Ιράκ (μέλος του ΟΠΕΚ) εισέβαλε στο Κουβέιτ (επίσης μέλος του οργανισμού).

Η Ελλάδα, αφενός εισάγει πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, και αφετέρου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει και τους Έλληνες εφοπλιστές.

Να θυμίσουμε ότι στην Σαουδική Αραβία είναι εγκαταστημένη από το 2021 Ελληνική Στρατιωτική Δύναμη (ΕΛΔΥΣΑ), η οποία έχει ως αποστολή την προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων της πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco.

Μάλιστα, στις 6 Απριλίου, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot, ενεπλάκη σε εχθροπραξίες, καταρρίπτοντας δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι κατά τη συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ, υπογράφτηκε μία διμερής συμφωνία για την απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων.