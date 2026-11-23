Η σημασία της περαιτέρω προόδου στον διάλογο Βελιγραδίου–Πρίστινας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου, Γκλάουκ Κόνιουφτσα, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες διεργασίες της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας.

Η Αθήνα εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη συνεννόηση και τη σύγκλιση των χωρών της περιοχής με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.