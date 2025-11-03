Συνάντηση με τον Πορτογάλο Υπουργό Εξωτερικών Paulo Rangel, είχε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης βρέθηκαν επί τάπητος οι διμερείς σχέσεις, οι κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες, η περαιτέρω συνεργασία, καθώς και οι εξελίξεις στην περιοχή μας.

Ο κ. Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του εξήρε τους «ισχυρούς δεσμούς φιλίας με τους οποίους συνδέονται οι δύο χώρες», και είπε ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας, όπως η προσήλωση στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, και η σύγκλιση στην αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε ότι αμφότερες οι χώρες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, καθώς και στον σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας. Είπε ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τα θέματα που αφορούν στους πολέμους και τις κρίσεις στην περιοχή μας, όπως και για τα όσα συμβαίνουν σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Αφρική. Αναφέρθηκε ακόμη στις εξελίξεις στη Γάζα, τονίζοντας την κοινή στάση των δύο χωρών στο αίτημα για παροχή βοήθειας, και στην ανάγκη να εργαστούν όλοι για την διατήρηση της εκεχειρίας.

Σημείωσε επίσης ότι σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας παγκοσμίως, οι δυο χώρες συμπλέουν στο θέμα που αφορά το μέλλον της Ευρώπης, την αυτονομία της, που θα την καταστήσει μια ισχυρή γεωπολιτική ένωση.

Ανέφερε ότι συζητήθηκαν επίσης τρόποι εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας, ότι συμφωνήσανε στην ανάγκη ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας, ενώ τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία και στη μετανάστευση.

Προσβλέπουμε στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση, ώστε να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των Κρατών της ΕΕ, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, και προσέθεσε ότι Ελλάδα και Πορτογαλία θα εργαστούν από κοινού με τρίτες χώρες για την μείωση των ροών μετανάστευσης.

Τέλος, χαρακτήρισε την Πορτογαλία φυσική διάδοχο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η χώρα μας θα στηρίξει την υποψηφιότητά της.

Σημείωσε επίσης ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά στοιχεία, λέγοντας ότι αμφότερες βγήκαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα την δεκαετία του ’70, εντάχθηκαν στην ΕΕ την δεκαετία του ’80, και βίωσαν και οι δύο χώρες οικονομική κρίση. Έκλεισε τις δηλώσεις του παραπέμποντας στον Πορτογάλο νομπελίστα συγγραφέα Ζοσέ Σαραμάγκου, λέγοντας ότι «το να δημιουργείς είναι πολύ πιο συναρπαστικό, από το να καταστρέφεις».

Από την πλευρά του ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ Paulo Rangel ξεκίνησε τις δηλώσεις του μιλώντας ελληνικά, και ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που τον δέχθηκε στο Μαξίμου, καθώς και τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τη συνάντησή τους.

Αγαπώ την Ελλάδα και έχω πολλούς φίλους εδώ», είπε στα ελληνικά και συνέχισε στα αγγλικά τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά στοιχεία.

«Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και έχουμε την ίδια άποψη για τον κόσμο», είπε και εξήρε την συνεργασία των δύο χωρών και τη συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς.

Σημείωσε ότι οι δύο χώρες είναι μικρομεσαίες στην ΕΕ, αλλά έχουν τεράστιο δίκτυο συνδέσεων παγκοσμίως, αφού έχουν μεγάλη διασπορά.

Προσέθεσε ότι έγινε συζήτηση για την Ουκρανία, τη Μέση ανατολή και τα προβλήματα στην Αφρική.

Σχολίασε ότι είναι δύσκολο να βελτιωθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις, επειδή σήμερα είναι πάρα πολύ καλές, ενώ έκανε λόγο για βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων τα τελευταία χρόνια και σημείωσε ότι «μπορούμε να κάνουμε πολλά στο ενεργειακό πεδίο».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό είπε ότι οι δύο χώρες είναι πύλες εισόδου στην ΕΕ, και το μεταναστευτικό συνιστά μια τεράστια πρόκληση για τις ευρωπαϊκές χώρες. Δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο, αφού «χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό στις χώρες μας», επισημαίνοντας παράλληλα «είμαστε κατά της εκμετάλλευσης ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης και όχι κατά της μετανάστευσης».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου