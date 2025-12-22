«Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Σήμερα συναντήθηκα με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με αυτό το κρίσιμο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου του Κάθετου Διαδρόμου που θα φέρει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ στην περιοχή», προσθέτει.

«Απολαύσαμε επίσης μια υπέροχη παράσταση με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα από μαθητές τοπικών σχολείων, που μας υπενθύμισε ότι το έργο που κάνουμε τώρα είναι μια επένδυση στο κοινό μας μέλλον», καταλήγει.