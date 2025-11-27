Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί, θα παραστεί και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία, και συγκεκριμένα στις 12:45, ο Πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο. Τέλος, στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Mέτσολα θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

Πηγή: ΑΠΕ