Συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι της Δευτέρας στη Ραμάλα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνάντηση με Νετανιάχου και τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνέχεια θα πραγτματοποιηθεί η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Η διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας στην περιοχή

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μ. Ανατολή εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναμένεται να επαναβεβαιώσει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

Τα ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού θα βρεθούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ενέργειας, συνδεσιμότητας, πολιτικής προστασίας και καινοτομίας, με στόχο τη σταθερότητα και τη συλλογική ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα η σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:45 το απόγευμα και μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών των τριών χωρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ