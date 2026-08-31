Στην ιστορική απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση προχώρησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Λιβάνου, στρατηγός Ζοζέφ Αούν, κατά τις κοινές τους δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στους τομείς της Άμυνας, της Ενέργειας, της Εξωτερικής Πολιτικής και του Πολιτισμού, ενώ επιβεβαίωσε την αποστολή δεύτερης στρατιωτικής βοήθειας με τεθωρακισμένα οχήματα προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της Αθήνας στην ανεξαρτησία του Λιβάνου, στη διαπραγμάτευση με το Ισραήλ, αλλά και στην ευρωπαϊκή του προοπτική ενόψει της ελληνικής προεδρίας του 2027.

Θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής των σχέσεων των δύο κρατών, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη δημιουργία ενός ανώτατου θεσμικού οργάνου συντονισμού.

«Σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Εξωτερική Πολιτική, την Άμυνα, την Ενέργεια και τον Πολιτισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε την αμετακίνητη θέση της Αθήνας για την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου: «Θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ο,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου».

Κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν:

Νέα στρατιωτική βοήθεια με τεθωρακισμένα και ανοικοδόμηση

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη χειροπιαστή στήριξη της Ελλάδας προς τις λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις, γνωστοποιώντας την αποστολή δεύτερου πακέτου στρατιωτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα.

«Είναι μια ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραμένει σε συνεχή επαφή με τη Βηρυτό.

Επιπλέον, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και στο πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης:

Τομέας υγείας: Η χώρα μας συμβάλλει ενεργά στη λειτουργία δύο υγειονομικών δομών στον Λίβανο.

Η χώρα μας συμβάλλει ενεργά στη λειτουργία δύο υγειονομικών δομών στον Λίβανο. Οικονομία και εμπόριο: Τέθηκε ως άμεσος στόχος η εμβάθυνση των εμπορικών συναλλαγών και η προσέλκυση επενδύσεων.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες: Μέση Ανατολή και Ευρωπαϊκή Ένωση

Όσον αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την προσπάθεια διαπραγμάτευσης του Λιβάνου με το Ισραήλ υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Τέλος, ο Έλληνας ηγέτης διαβεβαίωσε τον Ζοζέφ Αούν ότι ο Λίβανος θα διατηρηθεί στην κορυφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής ατζέντας.

Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι η Αθήνα θα επιδιώξει την επίσημη εκκίνηση των διαβουλεύσεων της ΕΕ με τη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027.