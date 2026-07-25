Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ο απόλυτος συντονισμός των δύο χωρών ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο — της πρώτης μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας ότι παρατηρείται μια σημαντική διπλωματική κινητικότητα μετά από χρόνια.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, την κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αυξημένο διεθνές και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, το οποίο αποτελεί καρπό της κοινής στρατηγικής Αθήνας και Λευκωσίας. Τόνισε ότι το Κυπριακό αναγνωρίζεται πλέον σαφώς ως ευρωπαϊκό πρόβλημα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον διορισμό Εκτελεστικού Αντιπροέδρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε την ισχυρή πολιτική βούληση για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης επανένωσης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, πάντα εντός του πλαισίου των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.