Στα ελληνοτουρκικά, τις περιφερειακές σχέσεις της χώρας και τα ανοιχτά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα αναφέρθηκε εκτενώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, έως τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την οικονομία, την ακρίβεια, την άμυνα και τις πολιτικές εξελίξεις, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το πλαίσιο των κυβερνητικών επιλογών ενόψει της επόμενης περιόδου.

Συνάντηση με Ερντογάν

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη «κλειδώσει» η ακριβής ημερομηνία. Όπως σημείωσε, στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να συζητηθεί η οριοθέτηση ΑΟΖ, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα απομακρυνθεί από ανυπόστατες και μη ρεαλιστικές διεκδικήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να προχωρήσει μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Δηλώσεις για Έντι Ράμα

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα,ο οποίος ανέφερε ότι : «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους, γιατί νομίζετε ότι έχετε μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια και πως πρόκειται για έναν πολιτικό με ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, από τον οποίο συχνά «ξεφεύγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέει». Όπως είπε, αυτή τη φορά προέβη σε μια «χοντράδα», την οποία όμως αντιλήφθηκε και διόρθωσε. «Κρατώ τη διόρθωση», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την αρχική δήλωση άτυχη και σημειώνοντας ότι είναι προτιμότερο το θέμα να θεωρηθεί λήξαν.

Αγροτικό και κινητοποιήσεις

Για το αγροτικό ζήτημα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με αγρότες την προηγούμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια ουσιαστική συζήτηση. Παράλληλα, επισήμανε ότι όσοι εμφανίζονται συχνά στα μέσα ενημέρωσης δεν εκφράζουν το σύνολο του αγροτικού κόσμου.

Όπως ξεκαθάρισε, το πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τους αγρότες έχει ήδη ανακοινωθεί και δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον οικονομική ενίσχυση. «Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ούτε από τον προϋπολογισμό, ούτε από την κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε από τα ευρωπαϊκά όρια.

Σε ερώτηση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη και τις χυδαίες αναφορές του, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να δώσει συνέχεια, επισημαίνοντας ότι για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας κάποιοι άνθρωποι, που ενδεχομένως δεν έχουν εμπειρία στα μέσα, καταφεύγουν σε ακρότητες, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα του πρωτογενούς τομέα.

Συμφωνία Mercosur

Αναφερόμενος στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για μια συνολικά ωφέλιμη συμφωνία. Όπως εξήγησε, διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για παρέμβαση της ΕΕ σε περίπτωση που οι τιμές πέσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, περιορίζοντας τις εισαγωγές.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ότι ανοίγεται μια τεράστια αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τραπέζι ήδη από το 2019.

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τη συζήτηση γύρω από τον εμβολιασμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται τη χρήση εμβολίου. Όπως είπε, ένας τέτοιος χειρισμός θα καθιστούσε την ασθένεια ενδημική και θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές. Παράλληλα, σχολίασε με αιχμή ότι είναι παράδοξο όσοι ήταν κατά του εμβολίου για τον COVID να τάσσονται υπέρ του εμβολίου για την ευλογιά.

Οικονομία, ακρίβεια και μισθοί

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι βρισκόμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων. Όπως σημείωσε, οι πολίτες θα διαπιστώσουν συνολικό αποτύπωμα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ έχουν ήδη μειωθεί και έμμεσοι φόροι, με έμφαση για το 2026 στους άμεσους φόρους.

Για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι όσο περιορίζεται ο αριθμός των μεσαζόντων τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς. Έφερε ως παράδειγμα την αύξηση της τιμής στο μοσχάρι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο και ότι είναι κρίσιμο να γίνεται σαφές πού μπορεί και πού δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό προγραμματισμό, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη γίνει αυξήσεις σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου τομέα.

Πολιτικές εξελίξεις και εκλογές

Για τις εκλογές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ότι θεωρεί χρήσιμη τη διαρκή επαφή με τους πολίτες. Αναφερόμενος στα σενάρια περί μη αυτοδυναμίας, υπογράμμισε ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, καθώς διευκολύνουν την υλοποίηση μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, σημείωσε ότι «κανείς δεν είναι ισόβιος», προσθέτοντας ότι όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα και ότι ο ίδιος φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία.

Σχολιάζοντας όσα ακούγονται για ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, έκανε λόγο για παράδοξο να μετρώνται κόμματα που δεν έχουν καν δημιουργηθεί, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είναι κάποιος γονιός θύματος μιας τραγωδίας και στο να ηγείται πολιτικού κόμματος.

ΕΣΥ, παιδεία και κοινωνικά ζητήματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι στο ΕΣΥ βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια αλλαγών, με προσλήψεις προσωπικού, αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως στους νοσηλευτές, τονίζοντας ότι πρόκειται για επάγγελμα με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Για το Εθνικό Απολυτήριο ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την υπουργό Παιδείας να ξεκινήσει διάλογος για το νέο Λύκειο, ώστε το φθινόπωρο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σταδιακά.

Αναφερόμενος στη βία στους νέους, στάθηκε στα προγράμματα ψυχικής υγείας και ανέφερε ότι εξετάζεται το παράδειγμα της Αυστραλίας σχετικά με τη χρήση των social media από την ηλικία των 15 ετών. Παράλληλα, μίλησε για την οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε μείωση στα θανατηφόρα τροχαία, με 150 λιγότερους νεκρούς, τονίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών.

Φρεγάτα «Κίμων» και Ένοπλες Δυνάμεις

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη μεγαλειώδη υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, χαρακτηρίζοντάς την «στιγμή ισχύος και περηφάνιας για όλους τους Έλληνες». Τόνισε ότι πρόκειται για μια επένδυση ασφάλειας που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες του 2019.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τόσο στο ίδιο το πλοίο όσο και στο άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμά του, σημειώνοντας ότι οι σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα αποδίδουν ήδη απτά αποτελέσματα.