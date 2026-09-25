Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.