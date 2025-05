Συνάντηση στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ελλάδας κατά τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας (2025-2026) και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επιπλέον, στην ατζέντα βρέθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα χαιρέτισε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανεκκίνηση και τη διατήρηση των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τον εκ νέου διορισμό της Μαρία Άνχελα Χολγκίν Κουεγιάρ ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό και ευχαρίστησε τον κ. Γκουτέρες για τις υπηρεσίες του.

Τέλος, συζητήθηκαν οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Γάζα, αλλά και οι εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η άμεση εκεχειρία στη Γάζα, η προστασία των αμάχων και η ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Watch live the UNSC Open Debate on “Maintenance of international peace and security: Maritime security”

The open debate is chaired by H.E. Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece.

Briefers:

UN Secretary-General Mr. António Guterres

Ms. Melina N. Travlos, President,… pic.twitter.com/szbM4ojyls

— Greece to the United Nations (@GRUN_NY) May 20, 2025