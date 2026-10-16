Συνάντηση με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, είχε σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρωινό τετ α τετ και η ατζέντα της συζήτησης

Το τετ α τετ των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια πρωινού γεύματος, λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεων του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και επικεντρώθηκε στην τρέχουσα ευρωπαϊκή επικαιρότητα, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Απάντηση στα σενάρια και μήνυμα συσπείρωσης

Η συγκεκριμένη συνάντηση αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία εικοσιτετράωρα, στον απόηχο της απουσίας του κ. Μεϊμαράκη από την εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της ΝΔ.

Η απουσία αυτή είχε πυροδοτήσει σχόλια, καθώς συνέπεσε με τις αντίστοιχες απουσίες των πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, «γαλάζια» στελέχη είχαν ήδη σπεύσει να υποβαθμίσουν τις όποιες φήμες, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Μεϊμαράκης είχε δώσει κανονικά το «παρών» τόσο στην κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όσο και στην πρώτη ημέρα των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ τον περασμένο Μάιο.

Η σημερινή συνάντηση αποτιμάται ως ένα σαφές μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης προς την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας.