Συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, στον απόηχο των εξελίξεων με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα με το διπλωματικό σκέλος, στην Αθήνα βρίσκεται πολυπληθής εμιρατινή αποστολή 60 επιχειρηματιών, ενώ στο ελληνοεμιρατινό επιχειρηματικό φόρουμ προγραμματίζεται η υπογραφή περίπου 15 μνημονίων συνεργασίας, με αιχμή τη δημιουργία κατασκευαστικής κοινοπραξίας για έργα έως 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή, την ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις συνεπενδύσεις.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο και η στρατηγική σχέση

Η επίσκεψη του αξιωματούχου, τον οποίο υποδέχθηκε την Τετάρτη (21/10) στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης και τις έντονες αντιδράσεις της Αθήνας, της ΕΕ, της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Κύπρου.

Αθήνα και Άμπου Ντάμπι διατηρούν στενή γεωπολιτική και αμυντική σχέση, καθώς υπενθυμίζεται ότι έχουν υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Παράλληλα, συμπληρώνονται 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ.

Κατασκευές σε τρίτες αγορές: Κοινοπραξία έως 10 δισ. δολαρίων

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα περίπου 15 μνημόνια συνεργασίας που προετοιμάζονται κατέχει η πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος ελληνικών και εμιρατινών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με στόχο την από κοινού διεκδίκηση έργων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Η συνολική αξία του δυνητικού χαρτοφυλακίου έργων φθάνει έως τα 10 δισ. δολάρια .

Από την εμιρατινή πλευρά συμμετέχει η National Projects & Construction (όμιλος Trojan).

Από την ελληνική πλευρά, μεταξύ των επιχειρήσεων που αναμένεται να λάβουν μέρος στις επαφές βρίσκεται η Αρχιρόδον (οικογένεια Καρπίδα).

Ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές

Η ενέργεια παραμένει κεντρικός πυλώνας, με αυξανόμενη διασύνδεση με τα πράσινα data centers και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Ενεργειακοί όμιλοι: Στην Αθήνα βρίσκονται στελέχη της Masdar (η οποία ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με επιχειρηματική αξία 3,2 δισ. ευρώ) και της ADNOC , καθώς και ελληνικών ομίλων όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ο όμιλος Κοπελούζου .

Τεχνολογία & AI: Σημαντικό μέρος των συμφωνιών αφορά υποδομές AI, εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση, συστήματα ανάλυσης δεδομένων και cloud. Στην αποστολή συμμετέχουν οι οργανισμοί MGX, G42, Presight (ανάλυση μεγάλων δεδομένων) και Core42 (υποδομές νέφους). Παράλληλα, υπενθυμίζεται η σύμπραξη της DAMAC με τη ΔΕΗ για κέντρο δεδομένων στα Σπάτα, αρχικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Mubadala, ΕΑΤΕ και επενδυτικά κεφάλαια

Στο επίκεντρο του φόρουμ στο Conrad Athens The Ilisian βρίσκεται η ανανέωση για ακόμη τρία χρόνια της συμφωνίας μεταξύ της Mubadala και της Ελληνικής Αναπτυσιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Στελέχη της Mubadala βρίσκονται στην Αθήνα από την Τρίτη πραγματοποιώντας συναντήσεις με διαχειριστές ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων (όπως τα VentureFriends, EuSIF και Diorama). Στόχος είναι η συνέχιση των τοποθετήσεων σε ελληνικές νεοφυείς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ ενεργότερο ρόλο στις συνεπενδύσεις αναμένεται να αναλάβει και το Υπερταμείο.

Τρόφιμα, υγεία και άμυνα

Αγροδιατροφή: Εξετάζεται η προώθηση ελληνικών τροφίμων μέσω του δικτύου της Lulu Group (εκ των μεγαλύτερων ομίλων λιανικής στον Κόλπο), καθώς και συνεργασίες σε αρδευτικά συστήματα και εξοπλισμό επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών.

Υγεία: Οι επαφές καλύπτουν τη γονιδιωματική, την κλινική έρευνα και την ιατρική ακριβείας, με τη συμμετοχή της εμιρατινής M42 (η PureHealth έχει ήδη αποκτήσει το 60% του Hellenic Healthcare Group έναντι 800 εκατ. ευρώ) και της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN .

Άμυνα και εμπόριο: Περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες στην αμυντική τεχνολογία και θεσμική συμφωνία μεταξύ επιχειρηματικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές των δύο χωρών.

Το προφίλ του διαδόχου και η οικονομική διπλωματία

Ο Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, γιος του Προέδρου των ΗΑΕ, προεδρεύει της L’IMAD Holding (στην οποία υπάγεται η ADQ). Παράλληλα, επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα έχει και ο Σεΐχης Ταχνούμ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν (Judan Financial Holding), μέσω της τουριστικής επένδυσης της Scarlet Beach στην Πετροθάλασσα Ερμιονίδας (Waldorf Astoria, άνω των 200 εκατ. ευρώ). Στην Αθήνα συμμετέχει και ο Υπουργός Επενδύσεων των ΗΑΕ, Μοχάμεντ Χασάν Αλ Σουαΐντι.

Σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της επίσκεψης είχε ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος στο Investopia Mediterranean δίνει έμφαση στη μετατροπή των στρατηγικών συμφωνιών σε χειροπιαστά επενδυτικά αποτελέσματα.