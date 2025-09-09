Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συνάντησε τον Κωνσταντίνο Τασούλα στον απόηχο των εξαγγελιών των μέτρων στη ΔΕΘ.

«Είχα την ευκαιρία στη ΔΕΘ να περιγράψω ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει τον δημοσιονομικό χώρο από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κάναμε μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν στόχο: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς», είπε ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Δίνουμε πολύ έμφαση στα παιδιά. καθώς όσο περισσότερα τα παιδιά τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση. Θέλω να σταθώ στις πρωτοβουλίες για την ελληνική περιφέρεια με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με κάτω από 1.500 κατοίκους. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τη στήριξη της περιφέρειας.

Πολύ σημαντική η παρέμβαση στη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Θυμίζω ότι με την σχετική κοινοτική οδηγία το κάναμε αρχικά για τα 5 νησιά που σήκωσαν το βάρος του μεταναστευτικού.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι επιστέγασμα της οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία είναι κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα να επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Οι αυξήσεις θα φανούν από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ανακοινώσει ήδη μέτρα 1,5 δισ. που θα φανούν από τον Νοέμβριο».

Τασούλας: Η Ελλάδα έφυγε από τη λογική της «Ψωροκώσταινας»

«Εάν η οικονομία δεν είχε τέτοια επιτυχία, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ευτυχώς η οικονομία επιτρέπει αυτά τα ανοίγματα. «Το πακέτο παροχών αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της οικονομίας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες όπως στο παρελθόν», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Με αφορμή, δε, ότι «σαν σήμερα το 1951 είχαμε εκλογές στην Ελλάδα που δεν έδωσαν σταθερότητα και αυτοδυναμία ενώ η ανάπτυξη ξεκίνησε μετά το 1952 οπότε είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα έφυγε από τη λογική της Ψωροκώσταινας», ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «έχει σημασία η πολιτική σταθερότητα και στο σημείο αυτό να πω ότι αυτή είναι μια αξίωση συνταγματικής περιοπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα».

«Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία να γίνουμε αρεστοί» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.