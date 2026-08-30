Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα μας.

Η τετ α τετ συνάντηση των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 12:15, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους, ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Λιβάνου θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ατζέντας που συζητήθηκε.