Mε τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, θα συναντηθεί σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συζητήσει την επέκταση της οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στις δυο χώρες. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στις εργασίες του «AI Impact Summit», που στόχο έχει τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Αιχμή της συνεργασίας των δυο χωρών είναι και η άμυνα. Η Ελλάδα και η Ινδία χρησιμοποιούν κοινά οπλικά συστήματα, όπως είναι για παράδειγμα τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, που εκτιμάται ότι μπορεί να τις φέρουν πιο κοντά τόσο σε επίπεδο ασκήσεων, όσο και σε επίπεδο βιομηχανίας.

Σε τροχιά αναβάθμισης οι σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας

Η συνάντηση Μητσοτάκη–Μόντι θα γίνει δυόμισι χρόνια μετά την κοινή δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στην Αθήνα, μία επίσκεψη που αναβάθμισε τη σχέση των δύο χωρών σε στρατηγική εταιρική, και δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία. Έκτοτε, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα με την Ελλάδα να ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

Η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη και συνιστά ζωτικό σημείο του υπό σχεδιασμού Διαδρόμου Μέσης Ανατολής- Ινδίας- Ευρώπης (IMEC), την εναλλακτική πρόταση στον Μεσαίο Διάδρομο της Κίνας, στον οποίο η Τουρκία διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. H θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά.

Μητσοτάκης: Στόχος η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας

Χθες, Τετάρτη, πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχώρησε συνέντευξη σε ινδικό μέσο ενημέρωσης υπενθύμισε ότι προτεραιότητά του είναι να ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Ο πρωθυπουργός είχε μια θερμή συνομιλία με τον Ινδό ομόλογό του κατά την υποδοχή του στο συνεδριακό κέντρο όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όσον αφορά στη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία και ανέφερε: «Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά στη συνδεσιμότητα. Τομείς, όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα».

Επιπλέον, είπε ότι υπάρχουν προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. «Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα», σημείωσε.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, και συνέχισε: «Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης».

Αναφερόμενος στη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνεται στην Ινδία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίζει η συγκέντρωση ισχύος στα χέρια λίγων εταιρειών με παγκόσμιο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν αυτά τα πρωτοποριακά μοντέλα, και πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, όπως θα έχουμε την Πέμπτη».

«Θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους παγκόσμιους ηγέτες στο πεδίο της τεχνολογίας για να εκφράσω τις ανησυχίες μας και να κατανοήσω πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας», προσέθεσε.

Πηγή: ertnews