Τις στενές διμερείς σχέσεις και τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ επιβεβαίωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Πέμπτη (24/9) στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το τετ α τετ των δύο ηγετών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της ισραηλινής πλευράς, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της διμερούς εταιρικής σχέσης για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως μετέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία αυτού του στρατηγικού άξονα για την περιφερειακή ασφάλεια, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετίσει και να συγχαρεί τη χώρα μας για την επιλογή της να προμηθευτεί ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο ηγέτες έθεσαν επί τάπητος τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας παράλληλα στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον νευραλγικό τομέα της ενέργειας. Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα είχε η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς εξετάστηκε διεξοδικά η προοπτική διοργάνωσης μιας νέας, τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των δεσμών των τριών κρατών.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη θα κορυφωθεί με την κεντρική του ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.