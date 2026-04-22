Συνάντηση με τον Έντι Ράμα θα έχει σήμερα, Τετάρτη (22/4), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11:00.

Στις 19:00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.