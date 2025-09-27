Στη Νέα Υόρκη, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Το προεδρικό δείπνο πραγματοποιήθηκε παρουσία ηγετών και αξιωματούχων από όλο τον κόσμο, ενώ στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου ήταν η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ. Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πολυμερών επαφών της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο περιθώριο των εργασιών του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρούν ήδη προσωπική γνωριμία, από την προηγούμενη προεδρική θητεία του τελευταίου. Οι δύο ηγέτες είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2020, λίγο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον κ. Μητσοτάκη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας επίσημης συνάντησης στον Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες.