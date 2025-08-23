Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία Ιαπώνων βουλευτών που πραγματοποιούν επίσκεψη στη χώρα μας, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνεργασίας, με σκοπό να συζητήσουν και αποτιμήσουν την πορεία και πρόοδο των ελληνο-ιαπωνικών σχέσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, στη φάση απογείωσης των ελληνο-ιαπωνικών σχέσεων, μετά από την αναβάθμισή τους σε στρατηγικό επίπεδο.

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην περυσινή ιστορική επίσκεψη της ΑΑΥ Πριγκίπισσας Κάκο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ελληνο-ιαπωνικού Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού 2024 και της επετείου των 125 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και στη δική της επίσκεψη στην Ιαπωνία, τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, κατά την οποία είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις δυνατότητες της περαιτέρω εμβάθυνσης και διεύρυνσης των διμερών τουριστικών σχέσεων, με στόχους την αύξηση των τουριστικών ροών, την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας και των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, την προβολή των δύο χωρών ως τουριστικών προορισμών εκατέρωθεν και τη διακρατική συνεργασία σε όλο το φάσμα του τουρισμού.

Κατά τη συζήτηση της υπουργού με τους βουλευτές, πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της πορείας και της προόδου της διμερούς τουριστικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνον στην αύξηση των τουριστικών ροών, αλλά και στην περαιτέρω σύσφιγξη της επιχειρηματικής συνεργασίας, και συμφωνήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε συναφώς ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των δέκα δημοφιλέστερων τουριστών προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας κατά το περυσινό έτος 40 εκατομμύρια τουρίστες, τέσσερις φορές το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη πύλη της Ευρώπης για το εξ ανατολάς προερχόμενο τουριστικό ρεύμα. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυνατότητες αύξησης των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών και σύσφιγξης της επιχειρηματικής συνεργασίας, λόγω και των επενδυτικών ευκαιριών, ευνοούν την εγκαθίδρυση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης.

Οι Ιάπωνες βουλευτές συμφώνησαν με την αναγκαιότητα της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης και δεσμεύτηκαν να θέσουν το θέμα στους αρμόδιους φορείς κατά την επιστροφή τους στην Ιαπωνία.

Περαιτέρω, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός, και κυρίως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι τουριστικές πιέσεις από αυξημένα τουριστικά ρεύματα κατά συγκεκριμένες περιόδους αιχμής, και οι βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιεί κάθε χώρα.

Η κυρία Κεφαλογιάννη παρουσίασε τις προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας μας που είναι η ποιοτική, βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου, ώστε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική διασπορά του εισερχόμενου τουρισμού κατά το μήκος και πλάτος της επικράτειας.

Παρουσίασε, επίσης, τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως είναι η κατάταξη των ξενοδοχείων με κριτήρια βιωσιμότητας, όσο και για τη διαχείριση των τουριστικών πιέσεων σε συγκεκριμένες περιόδους και σε συγκεκριμένα σημεία, όπως είναι τα μέτρα για την κρουαζιέρα στα λιμάνια δημοφιλών τουριστικών προορισμών και οι ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών σημαντικών μνημείων, όπως η Ακρόπολη.

Οι Ιάπωνες βουλευτές εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική πλευρά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι είναι χρήσιμες βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσε να εφαρμόσει και η ιαπωνική πλευρά.

Εν κατακλείδι, οι δύο πλευρές συνέκλιναν στο ότι η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των δύο χωρών, η πολιτισμική εγγύτητα, η οποία αποτυπώνεται και στο έργο μεγάλων διανοητών, όπως ο Καζαντζάκης και ο Λευκάδιος Χερν, και η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο αποτελούν γόνιμο έδαφος για να έλθουν οι δύο λαοί ακόμα πιο κοντά με όχημα τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί γέφυρα αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης.