Τη σταθερή και αδιάλειπτη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λίβανο, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγό Ζοζέφ Αούν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί των δύο κρατών, η αποστολή ελληνικής στρατιωτικής βοήθειας, η εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας Λιβάνου – Ισραήλ, αλλά και ο κομβικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Αθήνα ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027.

Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή προοπτική

Στην ατζέντα των δύο ηγετών κυριάρχησε η κοινή δέσμευση των δύο κρατών στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, στην ειρηνική επίλυση των διακρατικών διαφορών μέσω της διπλωματικής οδού, καθώς και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Τασούλας σημείωσε ότι Ελλάδα και Λίβανος μοιράζονται κοινές αξίες, οι οποίες καθίστανται ακόμη πιο απαραίτητες σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα εργαστεί συστηματικά για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων της ΕΕ με τη Βηρυτό.

Η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ και η ανεξαρτησία της χώρας

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Λιβάνου, στρατηγός Ζοζέφ Αούν, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την ελληνική πλευρά για τη σταθερή συμπαράσταση που επιδεικνύει σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Ο κ. Αούν έκανε ειδική μνεία στη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης ειρηνικών σχέσεων στην περιοχή.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων δεν αποτελεί μονομερή ευθύνη, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και από τις δύο πλευρές, διακηρύσσοντας παράλληλα τη σταθερή βούληση του Λιβάνου να παραμείνει μια χώρα ανεξάρτητη και αυτόνομη.

«Η σταθερότητα στον Λίβανο αφορά όλη την Ευρώπη»

Ο Λιβανέζος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διασφάλιση της σταθερότητας στη χώρα του δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά στενά τα σύνορά της, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια της Ελλάδας, της Ευρώπης και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, καθώς τυχόν υποτροπή της αστάθειας θα έχει αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες.

Καταλήγοντας, ο κ. Αούν εξήρε τα κοινά συμφέροντα που ενώνουν τις δύο χώρες και ευχαρίστησε την Αθήνα για την εποικοδομητική στάση που τηρεί υπέρ των λιβανικών θέσεων στους διεθνείς οργανισμούς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Αούν μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό.