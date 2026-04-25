«Η σύμπλευση των δύο χωρών μας, είναι βέβαιο, ότι αποτελεί ένα υπόδειγμα σχέσης, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει, πως η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, μέσω τέτοιων διμερών σχέσεων, μπορεί να κατακτηθεί» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την συνάντησή του, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο, όπου η διεθνής ειρήνη και η διεθνής έννομη τάξη υπονομεύονται από αναθεωρητικές τάσεις και από αναθεωρητές, οι οποίοι μάλιστα, είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σημείωσε ότι «Εμείς, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξία και στην ανάγκη εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η προσήλωση είναι ο μόνος δρόμος, που μπορεί να οδηγήσει προς την διεθνή ειρήνη, προς την ασφάλεια και την ευημερία του σύγχρονου κόσμου».

Επισήμανε, επίσης, ότι η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σήμερα και αύριο, επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα μας, καθώς και την διεύρυνσή τους. Υποστήριξε, επίσης, ότι «Χάρη στη Συμφωνία Στρατηγικής-Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, που θα υπογραφεί αύριο, αυτές οι σχέσεις διευρύνονται και επιπλέον έχουμε και άλλες Συμφωνίες, οι οποίες, αναδεικνύουν την πολύπλευρη διμερή σχέση των χωρών μας. Συμφωνίες, που αφορούν Άμυνα, Οικονομία, Πολιτική Προστασία, Καινοτομία.

Ακολούθως, πρόσθεσε, ότι «Αυτή η σχέση, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας» και έκανε λόγο για ιστορικούς δεσμούς, επικαλούμενος την καταλυτική συμβολή της Γαλλίας στο Ναυαρίνο, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Πελοπόννησο, την γαλλική επιστημονική αποστολή επίσης στην Πελοπόννησο, καθώς και την ίδρυση στην Αθήνα της Γαλλικής Σχολής.

Συνεχίζοντας, τόνισε, πως αυτή η φιλία και συνεργασία που μετουσιώθηκε σε συμμαχία, δοκιμάστηκε πρόσφατα και στην πράξη και απέδωσε στην πράξη με αποκορύφωμα τη συμβολή σας και τη συμμετοχή της Ελλάδος, από κοινού με τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου για αμυντική συνδρομή.

Αναφερόμενος στη σύγχρονη μορφή των διμερών μας σχέσεων, έκανε λόγο για σημαντικές, προβεβλημένες, ιστορικές προσωπικότητες των δύο χωρών μας, οι οποίες και την εδραίωσαν, και ειδικότερα, για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή από πλευράς Ελλάδος, σε δύο φάσεις της πρωθυπουργίας του, τον στρατηγό Ντε Γκολ εκ μέρους της Γαλλίας, καθώς και τον Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, που έχτισαν τα θεμέλια, πάνω στα οποία βασίζεται η εξαιρετική μας σχέση.

«Και με αυτή τη διαπίστωση, αυτής της εξαιρετικής σχέσης που βελτιώνεται συνεχώς και βελτιώνεται συνεχώς ακόμη και με την πριν από λίγα λεπτά φράση σας ότι «η Γαλλία θα είναι εδώ για την Ελλάδα όποτε χρειαστεί», αυτή η σχέση, λοιπόν, δυναμώνει με την παρουσία σας. Θέλω να χαιρετήσω αυτή τη σχέση και αυτή σας τη στάση και να ευχηθώ, κύριε Πρόεδρε, οι αυριανές επαφές σας με την ελληνική κυβέρνηση να φέρουν άριστα αποτελέσματα προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών, Γαλλίας και Ελλάδος, αλλά και προς όφελος του ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος» κατέληξε ο κ. Τασούλας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την θερμή υποδοχή, επιβεβαίωσε με την σειρά του, το ιστορικό βάθος και τη δύναμη της φιλίας που ενώνει Ελλάδα και Γαλλία και υπενθύμισε ότι «Ο φιλελληνισμός υπήρξε πολύ σημαντικός στην ιστορία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία της Γαλλίας. Την έχει θρέψει. Νομίζω πως τα έθνη μας έχουν κάτι κοινό. Σκέφτονται πέραν του στενού ορίου τους. Πάντα έχουν μια καθολική θεώρηση της ύπαρξης και της ιστορίας. Αυτό μας ενώνει. Ο 20ος αιώνας ήταν μια περίοδος κατά την οποία υπήρξαν και δύσκολες φάσεις».

Παρατήρησε, ότι «από τότε που επέστρεψε η δημοκρατία στην Ελλάδα, ισχύει το σύνθημα Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία» και πρόσθεσε «πως τα τελευταία χρόνια σημάδεψαν μία νέα πορεία στο πλαίσιο της παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Όπως ανέφερε «Η σχέση μας έχει πλέον εξελιχθεί σε μια στρατηγική συνεργασία που εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο από το 2021 και έκτοτε. Τα αεροσκάφη, οι φρεγάτες, η συνεχής παρουσία μας, η από κοινού θεώρηση για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αύριο, πράγματι, είναι αυτή η στρατηγική συμμαχία που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, μα και που θα την συμπληρώσει στους τομείς του πολιτισμού, που φυσικά έχουμε μια μακρά συνεργασία αλλά και στην έρευνα, στην επιστήμη, στην οικονομική ζωή και στην ενέργεια».

Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι «Δεν υπάρχει πεδίο, στο οποίο δεν θα εδραιώσουμε και δεν θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη στρατηγική μας συνεργασία. Και πραγματικά νομίζω πως ανοίγει μια νέα περίοδος, τόσο στη διμερή μας σχέση, φυσικά είμαστε πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά και συνολικά σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιφέρεια, τη Μεσόγειο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η Γαλλία θα βρίσκεται πάντα εδώ, θα είναι στο πλευρό σας, σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε απειλή και θα συνεχίσουμε να συμβαδίζουμε μελλοντικά».