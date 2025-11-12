Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της συνεργασίας Κράτους και Εκκλησίας αποτέλεσαν το κύριο θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Παράλληλα, Συνομίλησαν για το πολύπλευρο και σημαντικό έργο της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Επισκέφθηκα τον μακαριώτατο, προκειμένου να λάβω την ευλογία του με αφορμή την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς το υπουργείο, το οποίο δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία του με την Εκκλησία».

Εξάλλου, ο υπουργός σημείωσε ότι αυτήν την στιγμή ένα σημαντικό μέρος του έργου του υπουργείου υλοποιείται μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, άλλες με αξιόλογα αποτελέσματα, άλλες με λιγότερο καλά αποτελέσματα. Επισήμανε, μάλιστα, ότι επειδή το υπουργείο έχει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και στους φορείς της, επιθυμεί «στα επόμενα προγράμματα να είναι ένας σταθερός σύμμαχός μας, ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε» και ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο για τη γενικότερη προσφορά της Εκκλησίας στην κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, συνεχάρη τον Θάνο Πλεύρη και του ευχήθηκε επιτυχία στο έργο του. Σε αναφορά του στη σημασία της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, υπογράμμισε ότι «όταν στηρίζεται σε σωστές βάσεις, αποτελεί μεγάλο δώρο και σημαντική επιτυχία». Επίσης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο λεπτό και δύσκολο, καθώς οι δυσκολίες προέρχονται από πολλές πλευρές, από τις συνθήκες της εποχής, τον τρόπο προσέγγισης τέτοιων ζητημάτων, αλλά και από παρεξηγήσεις που αναφύονται, ιδιαίτερα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων, ιδίως των αλλοδαπών.

«Γι’ αυτό αυτή η επαφή, η επικοινωνία και η συνεργασία θεωρείται, νομίζω, αναγκαία σήμερα. Χρειάζεται συνεργασία Κράτους, Εκκλησίας, σχολείων και παιδαγωγικών φορέων, ώστε να διώξουμε τις προκαταλήψεις», πρόσθεσε ο αρχιεπίσκοπος.

Τέλος, απευθύνθηκε προς τον υπουργό και ανέφερε ότι «χρειάζεται να συνεργαστούμε μέσα στο πνεύμα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και, κυρίως, της ορθής διαπαιδαγώγησης. Η Εκκλησία μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βοηθήσει σε αυτόν τον χώρο».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων», μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, καθώς και ο γενικός διευθυντής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης.

