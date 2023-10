Η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το Μεταναστευτικό συζητήθηκε εκτενώς στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρη Καιρίδη με του Πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα κ. Αρτούρ Λόμπαρτ.

Επιπρόσθετα, οι κ.κ. Καιρίδης και Λόμπαρτ συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος και των δύο χωρών να έχουν στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Βίλνιους στην οποία μετέχουν αμφότερες Ελλάδα και Πολωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κ. Καιρίδης τόνισε πως θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊκής ιδέας είναι η αλληλεγγύη που στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης εκφράζεται με τον υποχρεωτική αναδιανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των Κρατών – μελών της Ε.Ε.

Meeting with HE the 🇬🇷 Minister of Migration and Asylum Mr. @DimKairidis.

Thank you Honorable Minister for a great discussion on current migration crisis in Europe and bilateral 🇵🇱&🇬🇷 cooperation. pic.twitter.com/YF0nOSFVxQ

— Artur Lompart (@LompartA) October 3, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ