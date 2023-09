Συνάντηση με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών Donika Gërvalla-Schwarz είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η συζήτηση εστίασε στην προώθηση των σχέσεων, ιδίως στο εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και στην ανάγκη αναζωογόνησης του Διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας υπό την αιγίδα της ΕΕ», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Abdallah Bou Habib και την υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας Retno L. P. Marsudi.

«Ελλάδα και Λίβανος διατηρούν πολύ φιλικές σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζήτησαν για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, τις περιφερειακές εξελίξεις, το προσφυγικό/μεταναστευτικό και τις σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου», προσθέτει.

Ακολούθησε η συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας Retno L. P. Marsudi.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), το εμπόριο, την κλιματική αλλαγή και την προστασία των θαλασσών, τις σχέσεις Ελλάδας και της Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και τις σχέσεις Ινδονησίας-ΕΕ, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

