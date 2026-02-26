Ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα, κ. Paolo Cuculi, συναντήθηκε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικά ζητήματα του τομέα των μεταφορών, σε διμερές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν ισχυρούς δεσμούς στον τομέα τη βιομηχανίας και κοινές θέσεις στα κύρια ζητήματα της ατζέντας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Cuculi τόνισε τη συμβολή των ιταλικών επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ferrovie dello Stato, η οποία μέσω της θυγατρικής της, Hellenic Train αποτελεί τον κύριο πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη χώρα.

Παράλληλα, οι ιταλικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών της Ελλάδας, καθώς συμμετέχουν τόσο σε έργα εθνικής σημασίας όσο και σε μεγάλα έργα διασύνδεσης που αφορούν την περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Μεταξύ των βασικών φορέων περιλαμβάνονται η ATM, υπεύθυνη για τη διαχείριση του μετρό της Θεσσαλονίκης· η Webuild, που κατασκεύασε την υποδομή του έργου, η Hitachi (πρώην Ansaldo), η οποία προμήθευσε το τροχαίο υλικό, η Ghella, που συμμετέχει στην επέκταση του μετρό της Αθήνας, καθώς και ο Όμιλος Grimaldi, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.