Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό. Πρώτα επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και πριν από λίγο ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα ενώ τώρα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο των Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητήθηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που ήδη έχει θέσει σε τροχιά υλοποίησης η Ελλάδα, σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Η συζήτηση στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στα θαλάσσια πάρκα με τον πρωθυπουργό να ενημερώνει τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).