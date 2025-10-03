Συνάντηση με τον νέο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Συμεών, στο Μετόχι στην Αθήνα, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Νατσιός, «εξέφρασε τις ευχές του στον νέο Αρχιεπίσκοπο για υγεία ψυχής και σώματος, δύναμη και υπομονή στην αποστολή και στο έργο που κλήθηκε να αναλάβει ως άξιος θεματοφύλακας της μακραίωνης ελληνορθοδόξου και ασκητικής παραδόσεως του Θεοβάδιστου Όρους Σινά και της Σιναϊτικής Ερήμου.

Μιας ιστορικής μονής που διαφυλάττει την ελληνορθόδοξη παράδοση των Ρωμιών και έχει αγιασθεί από την άσκηση και την προσευχή, τους πόνους και τον αγώνα των ασκητών της ερήμου», αναφέρει η ανακοίνωση της Νίκης και συνεχίζει:

«Ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος έχει μακρά πείρα στον μοναχικό βίο, την ιερατική διακονία και καλείται να φέρει την ειρήνη και την καταλλαγή στις ψυχές των πατέρων της Μονής, αλλά και όλων των Ορθοδόξων, προκειμένου να παρέλθει ο πειρασμός που υπήρξε.

Μετά την συνάντηση υπήρξε σύντομη περιήγηση στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και αναφορά στην ιστορία και το έργο της Ιεράς Μονής που χρονολογείται από το 1540 μ.Χ.

Η Νίκη κατά την πρόσφατη ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου για την Ιερά Μονή, στάθηκε με το μέρος της αδελφότητας και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει με κάθε δυνατό μέσο και ενέργεια».