Σειρά επαφών με επίκεντρο τη διεθνή πολιτική σκηνή και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την Αμερικανίδα Πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, ο κ. Τσίπρας ανέλυσε το σκεπτικό πίσω από τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα (ΕΛ.Α.Σ.), υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα να υπάρξει μια βαθιά προοδευτική στροφή στη διακυβέρνηση της χώρας.

Περνώντας στο κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στα θετικά βήματα που σημειώθηκαν την περίοδο 2015-2019, στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της άμυνας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών οφείλει να διέπεται από την αρχή του αμοιβαίου οφέλους, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «δεδομένος σύμμαχος» που παρέχει «λευκές επιταγές».

Διπλωματία αντί για πολεμικές συρράξεις

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε την Ελλάδα ως σταθερό πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η ειρήνη μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της τήρησης του διεθνούς δικαίου και της διπλωματικής οδού.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετικές τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στην Ουκρανία που θα βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες.

Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα και «μπλόκο» στα F-35

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά, ενόψει και της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. κάλεσε την αμερικανική πλευρά να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και τη διακοπή των προκλητικών ενεργειών.

Μάλιστα, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με την παραχώρηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Άγκυρα —συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών F-35— υπό τις παρούσες συνθήκες, ενώ επανέλαβε ότι η μοναδική οδός για την επίλυση των διαφορών σχετικά με την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα είναι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης στελέχη της ΕΛ.Α.Σ., μεταξύ των οποίων ο Τομεάρχης Εξωτερικών Χάρης Τζήμητρας, ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου Ανδρέας Μπούσιος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση που έκανε η Αμερικανή πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τη συνάντησή της με τον Αλέξη Τσίπρα: