Συνάντηση με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, όπως ανέφερε η Jerusalem Post.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου.

Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει την στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ, και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία, την καινοτομία, σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We’ll continue strengthening Israel-Greece relations!

🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/HIGixIJNeJ — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 22, 2025

Η συνάντηση με Μαχμούντ Αμπάς και η «λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό»

Την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης για πολιτική διευθέτηση στο Παλαιστινιακό και λύση των δύο κρατών επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον κ. Αμπάς τα συλληπητήρια του για τα χιλιάδες θύματα στη Γάζα «Έχουμε βοηθήσει στο επίπεδο των προμηθειών και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε περαιτέρω», είπε ο πρωθυπουργός.

«Είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που έρχεται στη Ραμάλα μετά την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και είμαι πολύ περήφανος γι αυτό το γεγονός», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα μπορεί και θα διαδραματίσει το ρόλο της»

«Επιπλέον το βάρος μας είναι η εφαρμογή του βασικού σχεδίου και θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρίσουμε ένα νέο καθεστώς» σημείωσε ακόμη.

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστηκε στην Ελλάδα για τη δέσμευση να επιτευχθεί μία δίκαιη ειρήνη αλλά και για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει στείλει η χώρα μας στη Γάζα. Ζήτησε ακόμα να επιταχυνθεί το σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ για την ειρήνη στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι παραμένει το αίτημα για την απομάκρυνση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων.