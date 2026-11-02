Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τον καθορισμό των κυβερνητικών προτεραιοτήτων έως τη λήξη της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Η ευρεία συζήτηση για τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα ξεκινήσει με τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του αντιπροέδρου και υπουργού Επικρατείας, Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για να ακολουθήσουν οι αναλυτικές εισηγήσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών.

Παράλληλα, η πλούσια ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει κομβικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, θα παρουσιάσει την πρόοδο και το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών, ενώ η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα φέρει προς συζήτηση το νέο νομοσχέδιο για τους κανόνες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, θα αναλύσει το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το νομοσχέδιο του Γιάννη Βρούτση για την εναρμόνιση της χώρας με τον αναθεωρημένο Κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, καθώς και από τα ερανιστικά νομοσχέδια των υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης, δια χειρός Θοδωρή Λιβάνιου και Τάκη Θεοδωρικάκου αντίστοιχα.