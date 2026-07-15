Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, η συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συζήτηση με τον CEO της General Catalyst στην Πνύκα

Αργότερα το βράδυ, στις 20:15, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην Πνύκα, όπου θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με τον Hemant Taneja, διευθύνοντα σύμβουλο της General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece.