Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, η συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συζήτηση με τον CEO της General Catalyst στην Πνύκα

Αργότερα το βράδυ, στις 20:15, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην Πνύκα, όπου θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με τον Hemant Taneja, διευθύνοντα σύμβουλο της General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μητσοτάκης #οικονομικά #συνέδριο