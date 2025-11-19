Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και την Εταιρεία των Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου διοργανώνει συνέδριο αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Τσάτσο με θέμα «Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος της Μεταπολίτευσης» με τη συμμετοχή ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 (Πανεπιστημίου 28).

Θα εστιάσει πρωτίστως στις εξελίξεις του 1975 – εκπόνηση του Συντάγματος, ρόλος του Κ. Τσάτσου, ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, προεδρική θητεία. Παράλληλα, θα εξετάσει και το έργο, επιστημονικό, δοκιμιακό, πολιτικό, του Κ. Τσάτσου το οποίο «εκβάλει» στο 1975 και το ερμηνεύει, δηλαδή την εκπόνηση του Συντάγματος και τον ρόλο του αιρετού αρχηγού του κράτους.

Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου:

Πρόεδρος: Προκόπιος Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός, επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη: Μόσχος Μορφακίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας

Αλέξανδρος Νεχαμάς, Ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Princeton

Χρήστος Νίκου, E.Ε.Π. Πανεπιστημίου Πειραιώς, πρόεδρος της Εταιρίας των Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου

Παύλος Σούρλας, Ακαδημαϊκός, πρ. γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Α.Ε. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νικήτας Μ. Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Μιχάλης Τιβέριος, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Μόσχος Μορφακίδης, καθηγητής, διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, ο κ. Χρήστος Νίκου, Πρόεδρος της Εταιρείας Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου και ο κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός.