Η θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ήταν ορισμένα από τα θέματα που έθεσαν η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στα εγκαίνια της έκθεσης «Ιδρύοντας τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική», στην Στοά του Αττάλου, στην Αρχαία Αγορά.

Η περιοδεύουσα έκθεση, «Making Democracy in Greece and America», που διοργανώνεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ASCSA), τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στον παγκόσμιο, επετειακό εορτασμό που διαρκεί όλο το έτος και σηματοδοτεί τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων η Πρέσβης των ΗΠΑ και η υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσαν μια νέα πρωτοβουλία, η οποία όπως τόνισαν έχει στόχο να εμβαθύνει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία. Ειδικότερα, μέσω της Επιχορήγησης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας για τα Πολιτιστικά Αγαθά (Cultural Property Implementation Grant), η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Επιστροφή στο Φως: Μια Σύμπραξη Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει έκθεση επαναπατρισμένων αρχαιοτήτων στην Αρχαία Αγορά, σεμινάριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα ενισχύσει τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, καθώς και μία εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού που θα αναδεικνύει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Θα περιλαμβάνει επίσης εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, αναδεικνύοντας την κοινή δέσμευση για την προστασία της εξαιρετικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ομιλία της υπογράμμισε ότι είναι μεγάλη τιμή το ότι βρίσκεται για τα εγκαίνια της έκθεσης «Making Democracy in Greece and America», στην Αρχαία Αγορά, «έναν τόπο με βαθιά σημασία για την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που αγαπούν την ελευθερία».

Είπε ότι το 2026 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εόρτασαν τα 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τόνισε ότι περισσότερα από 2.000 χρόνια χωρίζουν την αρχαία Αθήνα από το αμερικανικό Σύνταγμα, αλλά τα θεμελιώδη ερωτήματα «πώς αυτοκυβερνώνται οι κοινωνίες», «πώς προστατεύεται η ελευθερία» και «πώς αντέχουν οι θεσμοί», εξακολουθούν να συνδέουν τις δημοκρατικές μας παραδόσεις.

Τόνισε ότι η δημοκρατία ασκείτο στην Ελλάδα στην πράξη και δεν ήταν απλώς μια ιδέα για την οποία οι πολίτες συζητούσαν. «Και αυτό καθιστά τον συγκεκριμένο χώρο (ενν. τη Αρχαία Αγορά) ιδανικό για να αφηγηθούμε την ιστορία της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την Αμερική. Πριν από 250 χρόνια, στις 4 Ιουλίου 1776, οι ιδρυτές της Αμερικής διακήρυξαν όχι μόνο την ίδρυση ενός νέου έθνους, αλλά και την πίστη τους σε μια επαναστατική πρόταση: ότι η κυβέρνηση αντλεί την εξουσία της από τον λαό, ότι η ελευθερία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι οι πολίτες έχουν τη δύναμη αλλά και την ευθύνη να διαμορφώνουν το δικό τους μέλλον,» είπε κ. Γκίλφοϊλ.

Η κ. Γκίλφοϊλ μίλησε επίσης για την πολιτισμική ανταλλαγή Ελλάδας και ΗΠΑ επισημαίνοντας ότι η Αμερική δεν αναπαρήγαγε απλώς την αθηναϊκή δημοκρατία. «Οι ιδρυτές μας δημιούργησαν κάτι κατεξοχήν αμερικανικό. Ωστόσο, οι ιδέες, οι συζητήσεις, τα επιτεύγματα και τα διδάγματα του κλασικού κόσμου αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της πνευματικής κληρονομιάς από την οποία άντλησαν κατά την οικοδόμηση αυτής της νέας δημοκρατίας».

Αναφερόμενη στην Επανάσταση του 1821 είπε ότι η Ελλάδα κατά την επανάσταση του 1821 κοίταξε πέρα από τον Ατλαντικό προς μια νεαρή δημοκρατία που είχε καταφέρει να κερδίσει την ανεξαρτησία της. Οι Αμερικανοί, με τη σειρά τους, στράφηκαν προς την Ελλάδα, τη χώρα της οποίας η ιστορία και ο πολιτισμός είχαν εμπνεύσει το δικό μας έθνος, και τάχθηκαν στο πλευρό του ελληνικού αγώνα», είπε και πρόσθεσε ότι αυτή η εξαιρετική ανταλλαγή ζωντανεύει στην έκθεση.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην εξαιρετικά στενή στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ και στον τομέα του πολιτισμού.

«Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η έκθεση, η οποία εντάσσεται στον εορτασμό των 250 χρόνων από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών μας αφορά όλους το ίδιο. Γιατί; Γιατί φιλοδοξεί να αναδείξει τον ιδιαίτερα σημαντικό και ιστορικά αξιακό και ιδεολογικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, στην Αμερικανική Επανάσταση και αμέσως μετά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821», είπε και πρόσθεσε ότι η παρουσίαση ανοίγει συμβολικά με την πρώτη πλήρη μετάφραση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στην νεοελληνική γλώσσα.

«Μέσα από ιστορικά κείμενα, εικόνες και οπτικοακουστικό υλικό, η έκθεση παρακολουθεί την πορεία των θεμελιωδών ιδεών, όπως η ελευθερία, η λαϊκή κυριαρχία, η ισονομία και η ισοπολιτεία, η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση και στην απονομή δικαιοσύνης και η ατομική και συλλογική ευθύνη απέναντι στον κοινωνικό σύνολο. Αναδεικνύει ότι οι ιδέες αυτές ταξίδεψαν μέσα στον χώρο και στον χρόνο» είπε η κ. Μενδώνη.

Σε ότι αφορά τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών είπε ότι αυτή διευρύνεται συνεχώς και τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται σε όλους τους τομείς ανάμεσά τους και ο πολιτισμός με πολύ ουσιαστικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. «Η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί και η κοινή μας βούληση αποτελούν ισχυρή βάση για τη συνέχιση και την περαιτέρω διεύρυνση αυτής της συνεργασίας στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Ελλάδα κ. Bonna Wescoat μίλησε για την έκθεση αλλά και για το έργο της Σχολής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αρχαία Αγορά.

Η έκθεση «Ιδρύοντας τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική» δημιουργήθηκε από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιεί ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας από το 1931, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά την Αθήνα, η έκθεση «Ιδρύοντας τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική» θα ταξιδέψει στα American Spaces στη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, την Ξάνθη, την Κέρκυρα, τη Σπάρτη και τον Πειραιά, μεταφέροντας αυτή την ιστορία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, νέους και τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα American Spaces στην Ελλάδα αποτελούν χώρους δημόσιας συμμετοχής και μάθησης, προσφέροντας σε νέους και τοπικές κοινότητες ευκαιρίες να γνωρίσουν καλύτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και επαγγελματικά προγράμματα και πόρους.

Σχεδιασμένη τόσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο όσο και ως έκθεση, η έκθεση «Ιδρύοντας τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική» αξιοποιεί ιστορική αφήγηση, αρχειακό και οπτικό υλικό, καθώς και βίντεο, ώστε να φέρει την ιστορία της δημοκρατίας πιο κοντά στο κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η έκθεση θα αποτελέσει πλατφόρμα για εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και δράσεις με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν την εξέλιξη των δημοκρατικών ιδεών και τη διαχρονική σημασία τους. Αναδεικνύει την πνευματική ανταλλαγή μεταξύ του Τόμας Τζέφερσον και του Αδαμάντιου Κοραή, καθώς και τις διασυνδέσεις στην πολιτική σκέψη, την τέχνη και τον δημόσιο λόγο που καταδεικνύουν πώς οι δημοκρατικές ιδέες εξακολουθούν να ταξιδεύουν ανάμεσα στις δύο χώρες.

Πρόγραμμα Έκθεσης:

· American Space Θεσσαλονίκη: 24 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2026

· American Space Βέροια: 5 – 16 Οκτωβρίου 2026

· American Space Ξάνθη: 19 – 30 Οκτωβρίου 2026

· American Space Κέρκυρα: 3 – 16 Νοεμβρίου 2026

· American Space Σπάρτη: 19 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2026

· American Space Πειραιάς: 7 – 31 Δεκεμβρίου 2026

· Pop-Up American Space στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» : 11 – 30 Ιανουαρίου 2027