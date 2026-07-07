Στην Άγκυρα βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να δώσει το «παρών» στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ανοίγει επίσημα την αυλαία της, την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Η άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Λευκό Παλάτι, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχεται τους ηγέτες της Συμμαχίας σε επίσημο δείπνο.

Η αποψινή εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη του διπλωματικού μαραθωνίου, ωστόσο ο κύριος όγκος των εργασιών και οι διμερείς επαφές θα εξελιχθούν την Πέμπτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι σύγχρονες απειλές και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Στο τραπέζι η αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων

Το βασικότερο ζήτημα που θα απασχολήσει τους 32 συμμάχους είναι η εφαρμογή της νέας κατευθυντήριας γραμμής για τις αμυντικές δαπάνες. Στόχος είναι ο προϋπολογισμός για την άμυνα να αγγίξει το 5% του ΑΕΠ των κρατών-μελών μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Αυτή η προσπάθεια θωράκισης της Συμμαχίας έρχεται ως απάντηση στο ιδιαίτερα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Το μέτωπο της Ουκρανίας, η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελούν τα κυρίαρχα θέματα της ατζέντας.

Ο άξονας της ελληνικής στρατηγικής και το μήνυμα της Αθήνας

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προβάλει τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, η Αθήνα υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία πως παρέμεινε απόλυτα συνεπής στις νατοϊκές της υποχρεώσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η ελληνική αντιπροσωπεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα εξής σημεία:

– Στη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας.

– Στην ουσιαστική συνεισφορά της Ελλάδας στην περιφερειακή ασφάλεια.

– Στην επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.