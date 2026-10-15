Δυναμική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία από την ΕΕ, επανεξέταση των παραμέτρων του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης στοχευμένων μέτρων στήριξης από τα αυξημένα δημόσια έσοδα λόγω πληθωρισμού.

Παράλληλα, ως μέλος των «Φίλων της Συνοχής», έστειλε σαφές μήνυμα κατά των περικοπών στην ΚΑΠ και τους πόρους συνοχής.

Ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση και αναθεώρηση του ETS

Κατά την ομιλία του στους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στο επείγον της κατάστασης που βιώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS):

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι, αν και το ETS αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί άκαμπτα σε περιόδους κρίσης.

Ζήτησε την αναπροσαρμογή βασικών παραμέτρων του, ώστε να αποτραπεί η υπερβολική μεταβλητότητα των τιμών άνθρακα και να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόσθετες προτάσεις και εργαλεία ευελιξίας.

Δημοσιονομική ευελιξία και χρηματοδότηση από τα έσοδα του πληθωρισμού

Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Τη χρηματοδότηση προσωρινών και στοχευμένων επιδοτήσεων από το τμήμα της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτει λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Τη διασφάλιση ότι τα μέτρα αυτά δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία των κρατών-μελών.

Αναφερόμενος στα εθνικά μέτρα, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε τις πρόσφατες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ, χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται και συμπληρωματική ευρωπαϊκή ομπρέλα.

«Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γι αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πετρέλαιο θέρμανσης προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία.», είπε.

«Φίλοι της συνοχής»: Κόκκινη γραμμή για ΚΑΠ και πόρους περιφερειακής ανάπτυξης

Στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τη στάση της Αθήνας.

Η Ελλάδα, ως μέλος της ομάδας των 16 κρατών-μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως «Φίλοι της Συνοχής», διαμηνύει προς τις πιο «φειδωλές» χώρες του Βορρά ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές:

Στην Πολιτική Συνοχής (περιφερειακά κονδύλια).

Στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την προσδοκία ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι θεμελιώδεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν μπορούν να αποδιοργανωθούν.

Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό σχέδιο

Το προσχέδιο των συμπερασμάτων, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, κινείται σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά: