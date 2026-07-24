Σε πεδίο έντονης πολιτικής σύγκρουσης μετατρέπεται η Ολομέλεια της Βουλής, καθώς οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων παίρνουν τον λόγο στη δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί τη συνέχεια της διαμάχης που ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες τόσο στην αίθουσα της Ολομέλειας όσο και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η στρατηγική της Κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει την αναγκαιότητα των προτεινόμενων αλλαγών, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες διατάξεις:

Στοχεύουν στη διόρθωση χρόνιων παθογενειών του Συντάγματος.

Αποσκοπούν στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας.

Η κριτική της Αντιπολίτευσης

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμορφώνουν κοινό μέτωπο κριτικής απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, εστιάζοντας τόσο στην ουσία όσο και στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναμένεται να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για:

Διαδικασίες «fast track» εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Πρωτοβουλίες που εγείρουν σοβαρά ζητήματα για τη λειτουργία και την προστασία των θεσμών.

Η διασταύρωση των ξιφών ανάμεσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και την αντιπολίτευση αναμένεται να κρατήσει το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Δείτε live την συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής: