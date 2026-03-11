Στην άμεση αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πατριωτική στάση της καθώς αποδείχθηκε προπομπός για άλλες χώρες της ΕΕ, αναφέρθηκε η βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην τηλεοπτική εκπομπή του ACTION24 «ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ» και στους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου.

«Από την πλευρά της Κυβέρνησης υπάρχει μία καθαρά πατριωτική στάση, άμεση και προπομπός για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε», τόνισε η βουλευτής.

Είναι τραγικό να πούμε ότι ένα λαϊκό κόμμα, μια λαϊκή παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που ψηφίζεται από ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού και από όλα τα κοινωνικά στρώματα μπορεί να κάνει «πλάτες» στα καρτέλ.

Εμείς στις γενικολογίες της αντιπολίτευσης -που είναι υπέρ του Σάντσεθ ο οποίος τη μια μέρα στηλώνει τα πόδια και την επόμενη στέλνει φρεγάτες- απαντάμε με πράξεις.

Σαφώς πρέπει να υπάρξει και στήριξη και συνεχείς έλεγχοι, γιατί άλλο είναι να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου επειδή υπάρχει κάποιο θέμα και άλλο να ανεβαίνει επειδή υπάρχουν κάποιοι «πονηρούληδες» που ανεβάζουν την τιμή για δικούς τους λόγους και για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις».