Τα παλιά υλικά από τα οποία συγκροτείται το νέο κόμμα Τσίπρα, από τον πολιτικό του λόγο μέχρι το όνομά του φορέα του, σχολίασε η βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην τηλεοπτική εκπομπή του OPEN «10 Παντού».

«Καμία αυτοκριτική από το ΠΑΣΟΚ που εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει αντίπαλό του τον κ. Τσίπρα και όχι τον κ. Ανδρουλάκη. Βρίσκεται πολύ κοντά σε αντισυστημικές πολιτικές, ενώ είναι ένα κατεξοχήν συστημικό κόμμα. Κατά συνέπεια ο κόσμος πάει και ψηφίζει -θα το δούμε αυτό βέβαια στις εκλογές-ένα αυθεντικό αντισυστημικό κόμμα.

Όταν μιλάω με τον κόσμο στο Περιστέρι και στο Αιγάλεω, δεν μου λένε αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας ή τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία είναι να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στα προβλήματα των πολιτών», τόνισε η κα Συρεγγέλα και συμπλήρωσε.

«Όσον αφορά στον κ. Τσίπρα, περιμέναμε δύο χρόνια για κάτι νέο. Εγώ αυτό που είδα προχθές δεν ήταν κάτι νέο, ήταν κάτι πολύ παλιό. Ακόμη και το όνομα του κόμματος που επέλεξε, παραπέμπει σε 80 χρόνια πριν. Το ακούω να βρούμε μια λύση μα αυτή τη λύση θα πρέπει να μας την πει, γιατί πραγματικά έχω βαρεθεί, ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη, να ακούω αφορισμούς και ότι όλα τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι γίνονται λάθη που σαφώς γίνονται, αλλά όταν είσαι ένα κόμμα που θέλεις να είσαι κόμμα εξουσίας θα πρέπει να παρουσιάζεις και κάποιες λύσεις συγκεκριμένες και ένα στοιχειοθετημένο πρόγραμμα.

Δεν υποτιμώ κανέναν σε καμιά περίπτωση, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, προτιμώ να μιλάω για τα πράγματα που αφορούν στη Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας ανάλογα με το πολιτικό καπέλο που φοράει μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή τις διεθνείς εκθέσεις. Ο κ. Τσίπρας είπε για την Δικαιοσύνη. Μην κοροϊδευόμαστε, τα παραϋπουργεία Δικαιοσύνης, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν».

Για τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι: «Όσο γι’ αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ότι 7 στους 10 δεν θέλουν τη ΝΔ. Τις αποφάσεις τις παίρνει τελικά ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Τα ίδια έλεγαν και στις εκλογές του 2023, και το αποτέλεσμα τους διέψευσε. Άρα ο λαός θα αποφασίσει.

Ας δούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ το θέλουν οι 7 στους 100 και τη Νέα Αριστερά, ούτε οι 2 στους 100.

Επίσης, εγώ ξέρω, ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες δεν θεωρώ ότι κάποιο κόμμα πρέπει να έχει 9 στους 10 για να είναι μια χαρά. Αυτά ισχύουν στα απολυταρχικά καθεστώτα που είναι μακριά από εμάς. Μόνο στη Βόρεια Κορέα ισχύουν».

Ενώ για την κα Καρυστιανού, η βουλευτής της Δυτικής Αθήνας είπε: «Την κα Καρυστιανού δεν την αγκάλιασε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι είναι μια πονεμένη μάνα, η οποία θα δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη. Εμείς δεν ανεβάσαμε το πολιτικό πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού».