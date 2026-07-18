Την αυτόνομη κάθοδό του στις επερχόμενες εθνικές εκλογές αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατά τη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης. Το καθοδηγητικό όργανο του κόμματος ξεκαθάρισε ότι η προηγούμενη απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον άκυρη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκινά από το μηδέν, καθώς διαθέτει μια μοναδική ιστορική και κυβερνητική εμπειρία στον προοδευτικό χώρο.

Το παρασκήνιο και το «όχι» στις προσωπικές συμφωνίες

Στην πολιτική της απόφαση, η Κεντρική Επιτροπή επισημαίνει ότι οι κοινωνικές ανάγκες που ανέδειξαν το κόμμα σε δύναμη διακυβέρνησης παραμένουν ζωντανές. Αν και το κόμμα επιμένει στη στρατηγική των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, ξεκαθαρίζει ότι αυτές μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο υπό όρους πολιτικής ισοτιμίας, συλλογικών διαδικασιών και ξεκάθαρου προγράμματος. Με αυτό το σκεπτικό, η προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου κρίθηκε ανεφάρμοστη, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα έδειξαν ότι δεν υπήρχε πρόθεση για μια συντεταγμένη συνεργασία. Αντίθετα, προκρίθηκε μια προσέγγιση που βασιζόταν σε προσωπικές διαπραγματεύσεις και ατομικές μετακινήσεις στελεχών, μια κατεύθυνση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να ακολουθήσει, τονίζοντας ότι οι προσωπικές συμφωνίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική.

Με προγραμματικό σχέδιο και νέες συμμαχίες στην κάλπη

Απέναντι σε ένα πολιτικό σκηνικό που συχνά αναλώνεται σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτάσσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα, το οποίο υπόσχεται να επικαιροποιεί διαρκώς μέσα από το διάλογο με την κοινωνία. Αξιολογώντας τα νέα δεδομένα, το κόμμα δηλώνει έτοιμο να δώσει τη μάχη της κάλπης, επιδιώκοντας παράλληλα συμμαχίες με όσους επιθυμούν και μπορούν να συστρατευθούν πάνω σε κοινές αρχές. Στόχος είναι η διεκδίκηση της ψήφου του ελληνικού λαού με βάση την ιστορική του διαδρομή και το όραμά του για μια κοινωνία δημοκρατίας, ελευθερίας και σοσιαλισμού.