Την απόφασή του να συμμετάσχει αυτόνομα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές επικύρωσε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την προηγούμενη γραμμή που είχε χαράξει η Κεντρική Επιτροπή, δίνοντας το σήμα για μια οργανωμένη και ανεξάρτητη πολιτική παρουσία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αποτέλεσαν σημείο καμπής για τη μετέπειτα πορεία της παράταξης. Στόχος πλέον είναι η πλήρης εφαρμογή των κατευθύνσεων που θεσπίστηκαν κατά το 5ο συνέδριο του κόμματος.

Η στρατηγική και τα «όπλα» της Κουμουνδούρου

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζει ότι θα δώσει τη μάχη της κάλπης προτάσσοντας τη σύγχρονη αριστερή του ταυτότητα. Στα βασικά πλεονεκτήματα που επιστρατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνονται:

– Το ανανεωμένο προγραμματικό και ιδεολογικό του πλαίσιο.

– Τα έμπειρα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό του χώρου.

– Η πολιτική παρακαταθήκη της κυβερνητικής θητείας της περιόδου 2015-2019.

Τέλος στην εσωκομματική ασάφεια

Η ηγεσία του κόμματος υπογραμμίζει ότι το προσεχές Σάββατο θα μπει ένα οριστικό τέλος σε κάθε είδους πολιτική αβεβαιότητα. Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να αποτελέσουν το εφαλτήριο για μια νέα, αναγκαία συσπείρωση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων της χώρας.

«Η σύγχρονη Αριστερά και το εναλλακτικό της πρόγραμμα αποτελούν τη μοναδική ουσιαστική απάντηση στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας», καταλήγει η Πολιτική Γραμματεία.