Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους/στις νέους-ες τομεάρχες:
Τομεάρχης Εξωτερικών:
Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εθνικής ‘Αμυνας:
Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εσωτερικών:
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Διαφάνειας:
Πολάκης Παύλος
Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:
Παππάς Νίκος
Τομεάρχης Υγείας:
Πολάκης Παύλος
Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού:
Αμανατίδης Γιάννης
Τομεάρχης Πολιτισμού:
Ακριώτου Θεοδώρα
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:
Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών:
Γιαννούλης Χρήστος
Τομεάρχης Δικαιοσύνης:
Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:
Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:
Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:
Γιαννούλης Χρήστος
Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
Καριπίδης Γιάννης
Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:
Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Τουρισμού:
Καριπίδης Γιάννης
Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου:
Ακριώτου Θεοδώρα
Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
Παππάς Νίκος
Γραμματέας ΚΟ:
Αμανατίδης Γιάννης
Διευθύντρια ΚΟ:
Γκαρά Νατάσα
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:
Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών)